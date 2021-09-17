В Союзе виноделов назвали закон о поставке шампанского хайпом

Урегулирование спора вокруг российского закона о маркировке шампанского говорит о том, что вся эта полемика была хайпом и недоразумением. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», об этом заявил директор Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Ранее Путин подписал документ, исключающий среди прочего понятие «шампанское».

По словам Поповича, перебои в поставках были настолько кратковременными, что рынок не успел ощутить последствия на себе, а покупатель их даже не заметил.

Эти разговоры просто создали рекламу определённым организациям, которые больше всего об этом говорят. Я не хочу их называть, не хочу продолжать их рекламировать, — отметил Попович.

Ранее стало известно, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy приостанавливает отгрузку некоторой своей продукции.

Решение компании связано с поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 2 июля документ исключает среди прочего понятие «шампанское». Разрешение его использовать оставлено только для напитков, произведённых в России. Из-за изменений в законодательстве от «Моет Хеннеси Дистрибьюшн Рус» потребуется пересертифицировать свои шампанские вина на категорию «игристое вино» и изменить маркировку продукции. В Moet Hennessy с этим не согласились.