Союз пенсионеров прокомментировал корректировку пенсий в 279 рублей

https://static.news.ru/photo/947aa416-c4d0-11ea-8334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампредседателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова оценила рост пенсий работающих пенсионеров с 1 августа 2020 года за счёт корректировки на 279 рублей.

Она отметила, что лучше было бы, если вместо корректировки приняли законопроект об индексации выплат работающим пенсионерам.

Мы давно предложения даём, чтобы работающим пенсионерам вернули индексацию пенсий, но пока правительство не соглашается. На всех комиссиях, на всех обсуждениях, все регионы нам предложения присылают такие, — привели слова представителя Союза пенсионеров на портале URA.RU.

Она добавила, что размер пенсий российских пенсионеров не позволяет им уйти на заслуженный отдых и вынуждает пенсионеров работать.

Кроме того, не все пенсионеры смогли накопить три балла, по которым могут рассчитывать на максимальную прибавку в 279 рублей.

У многих и трёх баллов нет. Если зарплата маленькая, то там никаких отчислений нет, чтобы начислить максимальную сумму, — процитировали Людмилу Пискунову на портале.

Как писал NEWS.ru ранее, с 1 августа 2020 года пенсии работающих пенсионеров вырастут за счёт обязательной корректировки. Корректировка происходит путём умножения количества накопленных индивидуальных коэффициентов на стоимость пенсионного балла (в этом году 93 рубля). К получившейся от умножения сумме прибавляют фиксированную выплату: в 2020 году — 5686,25 рубля. Соответственно, чем больше пенсионных баллов у человека, тем выше будет пенсия.