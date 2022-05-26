Совсем не то: россиянам объяснили программу ипотеки без взноса от Сбера Эксперт по недвижимости Барсуков об ипотеке без первоначального взноса от Сбера: «Совсем не то»

Эксперт по недвижимости Константин Барсуков в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что Сбербанк запустил программу ипотеки без первоначального взноса. По словам эксперта, эта программа совсем не то, чем может показаться на первый взгляд. Это не классическая ипотека. Тут россиянам предлагают взять ипотеку под залог имеющегося имущества. Ставка будет, скорее всего, 14,5%, подчеркнул специалист.

Это не совсем то, это не ипотека без первоначального взноса, классическая. Это под залог имеющегося жилья, то есть вы покупаете некий объект, а в залог отдаёте своё имущество. Это не классическая ставка, там стандартная ставка, покупка под нецелевой кредит, у них она в базе 14,5%, то есть это не то, что казалось, — отметил спикер.

Кроме того, специалист объяснил, что сейчас не работают многие схемы. Например, раньше было выгодно покупать квартиры в январе-феврале. Но сейчас все эти схемы сбиты.

Под Новый год обычно ажиотаж. Но сейчас непонятно, будет ли что-то похожее на спрос. Раньше затишье на рынке было в январе-феврале. Но это всё сбито теперь, — подытожил экономист.

Ранее стало известно, что Сбербанк запустил программу ипотеки без первоначального взноса. Максимальная сумма кредита может составить до 100 млн рублей (но не более 80% стоимости, имеющейся в собственности квартиры), срок кредитования — до 30 лет. В рамках новых условий не будут действовать программы с господдержкой и субсидирования ставки застройщиками.