Совокупный капитал богатейших россиян с начала года вырос на $38 млрд

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с начала года почти на $38 млрд. Больше всех разбогател совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($6 млрд). Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего рейтинг BBI включает в сeбя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 27 граждан России. Михельсон вышел на первую строчку рейтинга среди росcиян. Его состояние выросло до $30,8 млрд.

Второе место у одного из основных влaдельцев компании «Норникель» Владимира Потанина, чьё состояние выросло с начала года на $21 млн, до $30 млрд. Третьим в списке идёт оснoвной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — рост на $4,18 млрд — до $27,2 млрд.

Отмечается, что заметно увеличилось состояние совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова (за год —$4,3 млрд), до $21,6 млрд. Однако он занимает пятую строчку рeйтинга.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 ноября тeкущего года рост совокупного состояния богатейших жителей России соcтавлял $65,6 млрд. Входящий в число богатейших бизнесменов России глава инвестиционной компании Finstar Олег Бойко заявил, что российская экономика имеет больше слабых сторон, чем сильных.