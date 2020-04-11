Совладелец ЛУКОЙЛа объяснил медленный рост нефти после сделки ОПЕК+

Вице-президент и совладелец компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун прокомментировал изменение мировых цен на нефть после сделки стран ОПЕК+ о сокращении добычи. Рост на $10 долларов уже хорош на фоне рекордного мартовского обвала рынка, подчеркнул он.
По прогнозу Федуна, нефть подорожает до $40 ко второму полугодию 2020-го, если страны-участницы выполнят все пункты соглашения и снизят объём добычи до 10 миллионов баррелей в сутки.
Многие удивляются, почему нефть не взлетела. Она и не могла взлететь. Рынок уже отыграл те десять долларов за баррель, которые, условно говоря, были потеряны в марте, что само по себе является достижением, — заявил Федун в интервью РБК.
Российский нефтяник назвал окончание нефтяной войны с Саудовской Аравией другим важным последствием сделки ОПЕК+. По словам Федуна, демпингование саудовцев грозило вытеснением российской нефти из Европы.
Как писал NEWS.ru, Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить объём нефтедобычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы восстановить рентабельные цены.
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