Совладелец ЛУКОЙЛа объяснил медленный рост нефти после сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/d1311cd6-7c15-11ea-8ce5-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: ПАО

Вице-президент и совладелец компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун прокомментировал изменение мировых цен на нефть после сделки стран ОПЕК+ о сокращении добычи. Рост на $10 долларов уже хорош на фоне рекордного мартовского обвала рынка, подчеркнул он.

По прогнозу Федуна, нефть подорожает до $40 ко второму полугодию 2020-го, если страны-участницы выполнят все пункты соглашения и снизят объём добычи до 10 миллионов баррелей в сутки.

Многие удивляются, почему нефть не взлетела. Она и не могла взлететь. Рынок уже отыграл те десять долларов за баррель, которые, условно говоря, были потеряны в марте, что само по себе является достижением, — заявил Федун в интервью РБК.

Российский нефтяник назвал окончание нефтяной войны с Саудовской Аравией другим важным последствием сделки ОПЕК+. По словам Федуна, демпингование саудовцев грозило вытеснением российской нефти из Европы.

Как писал NEWS.ru, Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить объём нефтедобычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы восстановить рентабельные цены.