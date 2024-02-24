«Совкомфлот» попал под санкции США Минфин США ввел санкции в отношении российской судоходной компании «Совкомфлот»

Фото: Filip Novikov/Russian Look/Global Look Press

США ввели санкции в отношении российской судоходной компании «Совкомфлот», об этом стало известно из заявления американского Министерства финансов. Также под ограничения попали 14 танкеров, перевозящих сырую нефть.

Кроме того, Минфин опубликовал генеральную лицензию, согласно которой США разрешают до 8 апреля проводить финансовые операции с судами «Совкомфлота», но только в тех случаях, если груз на них был размещен до 23 февраля.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело новый пакет санкций в отношении России, приуроченный к двухлетию российской спецоперации на Украине и смерти оппозиционного политика Алексея Навального. В SDN-лист («специально назначенные лица») включили как физлиц, так и юридические лица РФ из-за событий на Украине. Как следует из документа, совместно Минфин и Госдепартамент США ввели санкции «в отношении более чем 500 целей». Кроме того, 90 компаний включены в санкционный список по линии Минторга США. Под ограничения подпали в том числе девелоперская группа ПИК, горнодобывающая компания «Мечел», СУЭК, Национальная система платежных карт — оператор платежной системы «Мир» и другие.

При этом в ПИК заявили, что, несмотря на санкции, они продолжат работать как обычно. В компании пояснили, что весь бизнес группы находится на территории России, финансирование также предоставляется отечественными финансовыми учреждениями.