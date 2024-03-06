Совкомбанк запустил дистанционную продажу наличной валюты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Совкомбанк начал фиксировать в интернете курс продажи наличной валюты для клиентов. Банк предлагает своим клиентам определять курс наличной иностранной валюты заранее, до прихода в офис на сайте.

Клиент имеет возможность отслеживать курс наличной валюты и зафиксировать его, когда сочтет интересным, выбрав конкретный офис. Доступна фиксация курса по долларам США, Евро, юаням и дирхамам ОАЭ. На первом этапе сервис будет доступен для клиентов в Москве.

Валюта будет ждать клиента в выбранной кассе до конца рабочего дня. Для клиентов Совкомбанка возможно провести все расчеты в кассе с использованием карты. Опция рассчитаться наличными рублями также сохраняется.

Процесс полностью автоматизирован и необходимости ожидать установки курса в кассе для клиента нет.