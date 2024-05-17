Совкомбанк отчитался о прибыли за 1 квартал 2024 года

Фото: Пресс-служба Совкомбанка

Чистая прибыль Совкомбанка в I квартале 2024 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 25 млрд рублей. За 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2024 года, Совкомбанк получил 97 млрд рублей чистой прибыли, что стало рекордом за всю его историю.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Чистая прибыль выросла на 11% и составила 25 млрд рублей (1,21 рублей на одну акцию). ROE в 1 квартале 2024 года составил 35%. За 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2024 года, чистая прибыль Совкомбанка составила рекордные за всю историю Банка 97 млрд рублей (ROE – 41%).

Чистая прибыль исключая единовременные доходы составила 12,1 млрд рублей и выросла на 26%. Акционерный капитал Банка вырос на 14% с начала года до 301 млрд рублей. Активы выросли на 13% с начала года до 3,6 трлн рублей.

Розничный кредитный портфель вырос на 32% с начала года до 1,1 трлн рублей как за счет консолидации Хоум Банка, так и за счёт органического роста залогового кредитования.

Портфель корпоративных кредитов вырос на 8% с начала года до 1,2 трлн рублей за счет органического роста. Текущие счета и депозиты клиентов выросли на 9% до 2,7 трлн рублей. Чистый процентный доход вырос на 11% и составил 36 млрд рублей. Чистый комиссионный доход планово снизился на 0,9 млрд рублей или 14% и составил 5 млрд рублей.

РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ

На розничный сегмент по итогам 1 квартала 2024 года приходится 38% чистой прибыли Банка. Основной вклад в чистую прибыль сегмента внес общий доход от выгодного приобретения Хоум Банка – 10 млрд рублей.

Совкомбанк, как и весь розничный банковский сектор России, испытывает значительное регуляторное давление и находится под влиянием высоких процентных ставок. Необеспеченное кредитование в российском банковском секторе стагнирует, однако Совкомбанк активно развивает залоговое кредитование, которое в меньшей степени подвержено негативным тенденциям.

В абсолютном выражении прибыль сегмента незначительно выросла по сравнению с 1 кварталом 2023 года, однако доходность в этом сегменте снизилась по сравнению с прошлым годом из-за опережающего роста ставок по вкладам, макропруденциальных лимитов и повышенного давления на капитал.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ

На корпоративный сегмент по итогам 1 квартала 2024 года приходится 50% чистой прибыли Банка. Корпоративный сегмент Совкомбанка активно рос, сохраняя при этом высокий уровень доходности.

Активы сегмента выросли на 34% за год с 31 марта 2023 года за счёт исключительно органического роста.

Несмотря на высокие ставки, финансовые результаты корпоративного сегмента за 1 квартал 2024 года выросли на 64% по сравнению с 2023 годом, что позволило Банку продемонстрировать уверенный общий результат.

Проблемная задолженность в розничном и корпоративном сегменте остается на исторически минимальных уровнях, несмотря на традиционное сезонное повышение в 1 квартале. Банк использует эту ситуацию для создания дополнительных резервов на будущее.

ИНФРАСТРУКТУРА И КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

Активная клиентская база Банка выросла на 50% до 9,5 млн человек за 1 квартал 2024 года благодаря успешному развитию розничного бизнеса и сделке по приобретению Хоум Банка. Розничная сеть расширилась в 1 квартале 2024 года на 200 офисов и 135 тыс. точек продаж, укрепляя позиции Банка на рынке и обеспечивая доступность услуг для клиентов в 79 регионах России. Число сотрудников Группы увеличилось на 6 тыс. человек за счёт консолидации Хоум Банка до 36 тыс. человек.