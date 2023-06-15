Совкомбанк и «ТНС энерго» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге на площадке ПМЭФ-23 заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов и генеральный директор Группы компаний «ТНС энерго» Елена Стельнова подписали соглашение о развитии взаимовыгодного стратегического сотрудничества.

Банк выразил готовность предоставить финансирование для новых проектов компании, оказать помощь в оптимизации долгового портфеля и, при необходимости, организовать сопровождение выхода «ТНС энерго» на публичные долговые рынки. Кроме того, соглашение предусматривает возможность участия «Совкомбанк Страхование» в оптимизации производственных и финансовых рисков на базе продуктов страхования.

«Мы будем рады предоставить «ТНС энерго» свои финансовые ресурсы, а также аналитическую и информационную поддержку, поскольку высоко ценим сложившееся партнерство, и понимаем исключительную важность деятельности компании, которая обеспечивает электроэнергией более 17 миллионов человек в России», — заявил Автухов.

«Данное соглашение станет новой ступенью в развитии взаимовыгодных отношений между нашими компаниями. Для нас, как для гарантирующего поставщика в 11 регионах страны, сотрудничество с банком, обладающим широкой филиальной сетью, в том числе в регионах присутствия сбытовых компаний группы «ТНС энерго», является стратегическим и позволит сторонам укрепить свою позицию на рынке», — отметила Стельнова.