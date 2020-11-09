Совфед создал проект о закупке лекарств без регистрации РФ за счёт регионов

https://static.news.ru/photo/35035af8-22a1-11eb-8e44-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Законопроект о финансировании из региональных бюджетов закупки лекарств, которые не имеют российской регистрации, разработали сенаторы верхней палаты парламента. Об этом заявил член социального комитета Совфеда, один из авторов поправок Владимир Круглый.

В нашем законопроекте мы предлагаем приравнять зарегистрированные лекарства, которые назначаются по жизненно важным показателям, к незарегистрированным в России. Их закупка должна осуществляться из бюджетов регионов, — сказал сенатор, заслуженный врач РФ РИА Новости.

Как уточнил Круглый, внести документ в Государственную думу планируется до конца года. Сейчас законопроект проходит этап согласований.

1 апреля 2020 года в России вступили в силу правила ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов, которые поручил разработать премьер-министр Михаил Мишустин. Причиной послужила чреда скандалов, связанных с лекарством «Фризиум» и его поставками.

Кроме того, в понедельник президент РФ Владимир Путин поручил правительству дополнительно выделить из федерального бюджета средства на приобретение препаратов от коронавируса, писал NEWS.ru.