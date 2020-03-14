https://static.news.ru/photo/40be9af6-65dc-11ea-a807-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совфед 14 марта 2020 года принял закон о приобретении кабмином 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у ЦБ РФ. Проект закона создан правительством страны в связи с планируемой покупкой в казну РФ доли ЦБ в капитале Сбербанка.

Реализация ценных бумаг Сбербанка пройдёт по рыночным правилам и по средним ценам облигаций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих заключению первого договора купли-продажи, пишет ТАСС.

Правительство РФ готово пойти навстречу Центробанку в просьбе сдвинуть сроки перечисления доходов от сделки по продаже Сбербанка с 1 июня на 1 декабря, так как не видит в этом рисков для бюджета. Об этом сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.

Планируется, что в текущем году ЦБ направит от этой сделки в бюджет 500 млрд рублей, в 2021-м — 650 млрд рублей, в 2022-м — 400 млрд рублей, в 2023-м — оставшуюся часть суммы.

Как писал NEWS.ru, Центробанк предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка в связи с волатильностью финансовых рынков. По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, это дало бы больше возможностей защитить интересы бюджета.