Совфед предложил убрать медицинские маски и оборудование из контрсанкций

https://static.news.ru/photo/e68bd476-9ab6-11ea-8a1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Комитет Совфеда РФ по международным делам подготовит изменения в закон о контрсанкциях, исключающие из списка ответных мер России ограничения на товары первой необходимости. Среди них медицинские маски, оборудование и защитная одежда, рассказал глава комитета Константин Косачев.

Опыт пандемии [коронавирусной инфекции нового типа] показал, что под ответные меры могут попадать товары первой необходимости санитарно-медицинского направления, — приводит слова сенатора ТАСС.

Он добавил, что если речь заходит о безопасности и здоровье граждан РФ, то меры противодействия не должны вредить обороту подобных товаров.

Накануне военный самолёт C-17 Соединённых Штатов вылетел в Россию из США. Он должен доставить аппараты искусственной вентиляции лёгких. РФ передадут 50 аппаратов ИВЛ американского производства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты и волонтёры выяснили, что произведённые на Уральском приборостроительном заводе (входит в группу «Ростех») аппараты искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» на 90% состоят из импортных комплектующих. Большую часть из них закупают в Китае и на Тайване.