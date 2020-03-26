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Совет Федерации предложил обнулить ставку таможенных пошлин на компоненты для производства детских смесей. Это необходимо, чтобы не допустить роста цен на них в условиях пандемии коронавируса и ослабления курса рубля, сообщил вице-спикер верхней палаты парламента Николай Фёдоров.

По его словам, соответствующее обращение на имя замглавы правительства Виктории Абрамченко уже подготовлено.

Текущая ситуация на продовольственном рынке требует дополнительного анализа, отметил он. Повышение спроса на некоторые виды социально значимых продуктов питания не должно привести к перебоям в поставках и снижению запасов товара.

Особого внимания требует обеспечение сухими молочными адаптированными смесями для питания детей раннего возраста, подчеркнул сенатор.

Требуется принять ряд дополнительных мер в соответствии с правительственным антикризисным планом, в частности установить режим зелёного коридора в отношении импорта деминерализованной сыворотки, установить нулевую ставку таможенных пошлин на компоненты для производства этих смесей, — цитирует Фёдорова ТАСС.

Он рекомендовал сенаторам провести мониторинг ситуации в своих регионах, а также проверить наличие запасов продовольствия и условия их хранения.

Ранее, как писал NEWS.ru, Минпромторг запросил у торговых сетей данные о том, на сколько дней хватит их товарных запасов по социально значимым товарам, а также в каком объёме они смогут нарастить поставки «на случай непредвиденных обстоятельств». В перечне среди множества наименований есть и детские смеси — заменители грудного молока.