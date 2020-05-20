Совфед предложил правительству создать Фонд плохих активов

https://static.news.ru/photo/44221264-9aab-11ea-bd12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут создать Фонд плохих активов, которому банки смогут временно продать образовавшиеся из-за пандемии долги. Это позволит улучшить финансовый климат кредитных организаций в кризисный период. С таким предложением выступили сенаторы Совета Федерации.

Соответствующее письмо за подписью председателя рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса Николая Фёдорова было направлено на имя первого замглавы правительства Андрея Белоусова, передаёт РИА Новости.

Предложение включено в предложения верхней палаты пардамента по подготовке кабмином общенационального плана действий в связи с эпидемией.

Как следует из текста письма, возможность передачи плохих долгов будет сопряжена с обязанностью их обратного выкупа по определённому графику за разумную процентную ставку. При этом условием является введение ряда ограничений для кредитной организации — по выплате дивидендов и бонусов менеджменту, а также выдачу связанных кредитов. Кроме того, будет предусмотрена ответственность за неисполнение требования по выкупу проблемных активов.

Создание Фонда станет возможным после внесения необходимых изменений в законодательство.

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