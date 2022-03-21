Совфед: правам граждан на финансовом рынке уделят особое внимание

В весеннюю сессию в Совете Федерации рассмотрят ряд законопроектов, которые помогут пресечь недобросовестное отношение финансовых организаций к клиентам. К примеру, введение заемщиков в заблуждение, утаивание реальных условий кредитования и навязывание ненужных услуг, заявил в интервью «Парламентской газете» вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

В фокусе внимания сенаторов сегодня законодательные инициативы о «поведенческой перезагрузке» на финансовом рынке, которые позволят в разы сократить недобросовестные практики финансовых организаций, — подчеркнул Журавлев.

Он добавил, что предстоит также усилить нормы, связанные с периодом охлаждения, когда потребитель может отказаться от продукта. Кроме того, по его словам, продолжится работа по снижению рисков при кредитовании с переменной процентной ставкой.

Ранее Правительство РФ утвердило параметры и размеры займов, при которых граждане и предприниматели могут обратиться за «кредитными каникулами». Теперь для потребительских кредитов физических лиц установлен лимит в 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч, для кредитных карт порог составляет 100 тысяч и для автокредитов — 700 тысяч рублей.