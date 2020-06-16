Совфед подготовит дополнения в антикризисный план правительства

https://static.news.ru/photo/80a463f4-b07c-11ea-80ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: council.gov.ru

Верхняя палата российского парламента подготовит новые предложения в план восстановления экономики, разработанный кабмином в связи с ситуацией с COVID-19. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Президентом дано поручение доработать общенациональный план. Мы активно включились в эту работу и продолжаем её, — цитирует сенатора РИА Новости.

Матвиенко отметила, что правительство очень заинтересовано в диалоге с парламентариями и активно реагирует на исходящие от них инициативы. Она призвала коллег активно участвовать в работе по дополнениям в антикризисный план.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство в начале июня представило президенту Владимиру Путину план по восстановлению экономики и росту доходов россиян. Он рассчитан на два года и обойдётся бюджету в 5 трлн рублей — более 4,5% национального ВВП. План разделён на три этапа: до конца сентября кабмин намерен стабилизировать экономику, к весне 2021-го — завершить процесс восстановления, а в третьем-четвёртом квартале будущего года должен начаться устойчивый рост.