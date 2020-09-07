Совфед пиарится на безработице: реально ли платить россиянам по 35 тысяч

Председатель экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил установить выплаты базового дохода для безработных. Письмо с инициативой он направил помощнику президента Максиму Орешкину. Казалось бы — дельное предложение. Вот только откуда у государства сейчас деньги на подобные инициативы, ведь при реализации этой спорной идеи на каждого россиянина придётся выделять по 35 тысяч рублей. Легко ли будет победить безработицу после всего, что произошло в этом году? Делать какие-либо прогнозы достаточно сложно, уверены эксперты, ведь в условиях экономического спада и продолжающейся пандемии снижение безработицы — крайне сложная задача.

В качестве меры Кутепов предлагает рассмотреть предложение научного сообщества о внедрении выплаты базового дохода безработным гражданам, а начать программу в 2020 году и продолжать её до 2025-го. Первоначальные расходы на её выполнение предполагается компенсировать из Фонда национального благосостояния.

После первого года программа, по словам Кутепова, «заработает на полную мощность» — в интервале 2021-2025 годов будут реализовываться товары и услуги на сумму, ежегодно превышающую первоначальные затраты примерно в два раза. Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, убеждён законодатель, полностью компенсируют начальные расходы на программу.

Безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, — цитирует ТАСС (со ссылкой на копию документа) слова председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, бывшего главы одного из районов Санкт-Петербурга Андрея Кутепова.

В период острой фазы COVID-19, отмечает представитель верхней палаты парламента, пособия по безработице были повышены до уровня прожиточного минимума, но не всем безработным, которые зарегистрированы в службах занятости.

Даже с учётом дополнительных выплат на несовершеннолетних детей в семьях безработных и других выплат домохозяйствам, все они не позволили компенсировать им утраченные доходы и поддержать достаточный уровень жизни, — заявил автор довольно громкой инициативы.

Дальше — интереснее. Финансовые резервы страны, убеждает сенатор, позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным. В качестве дописточника финансирования программы можно привлечь средства, «ожидаемые от мультипликативного эффекта первоначальных целевых финансовых затрат, который возникает при стимулировании потребительского спроса».

Сергей Булкин/NEWS.ru

В качестве разъяснения сенатор говорит, что, по версии Министерства труда и социальной защиты РФ, к концу 2020 года ожидается до 5,5-6 млн безработных.

Чтобы более реалистично удовлетворить минимальные потребности безработных с учётом семейной нагрузки, им необходимо выплачивать пособие в размере не менее трёх прожиточных минимумов трудоспособного населения. Это потребует годовых расходов на содержание зарегистрированных безработных в объёме 2,183 трлн рублей, — отметил он.

Размер пособия по безработице — это мера поддержки граждан, оставшихся без постоянного дохода, и он должен быть таким, чтобы стимулировал россиян «не сидеть на шее» у государства, а активно искать место работы, говорит доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Но в то же время на максимальное пособие могут рассчитывать те граждане, которым позволяют размер заработной платы и стаж работы. Но в марте 2020 года было принято постановление правительства № 346, согласно которому граждане, лишившиеся работы в условиях пандемии, могли рассчитывать на максимальное пособие по безработице в размере 12130 рублей. И это, конечно, правильно, так как в такой сложной ситуации в экономике и на рынке труда найти работу крайне тяжело. И здесь государство обязано поддерживать своих граждан. Поэтому предложение актуально и могло бы быть существенной поддержкой граждан. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова

Между тем, это серьёзная нагрузка на государственный бюджет, но без такой поддержки резко снизится и без того невысокий уровень жизни, что приведёт к тяжёлым экономическим и социальным последствиям, отмечает она.

Но и с макроэкономической точки зрения, увеличение расходов государства стимулирует совокупный спрос, а это даст возможность выживать экономическим субьектам. Это самый правильный и простой подход, который распространён во многих странах мира. А размер пособия у нас не такой, как во многих европейских странах, поэтому не стоит опасаться, что граждане предпочтут жить на пособие и не искать работу. Да и уровень безработицы, невзирая на ограничительные меры, связанные с пандемией, невысокий. Более того, он существенно ниже, чем в других странах. Победить её совсем или даже вернуться к докризисному уровню вряд ли удастся, но и серьёзных предпосылок для роста пока нет, — подчеркнула Иванова-Швец.

Проблема безработицы в настоящее время в России, как и во всех странах, охваченных пандемией, стоит остро. Специальные меры поддержки людей, потерявших работу после 1 марта 2020 года, продлены до октября 2020-го. В основном это касается увеличенного минимального размера пособия, отмечает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Марина Карцева.

Тем не менее, подобных мер поддержки недостаточно. Введение базового дохода, как и любой другой денежной выплаты, положительно скажется на доходах лишившихся работы граждан. Однако такое решение видится как временное. Пандемия отчётливо показала проблемы существующей политики рынка труда. Марина Карцева старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС

По её словам, в настоящее время необходимо реформировать систему поддержки безработных граждан — пересмотреть размеры и критерии назначения пособий, набор активных программ поддержки занятости и так далее. Опыт развитых стран показывает, что одной из наиболее эффективных мер в кризисные периоды являются программы субсидированной занятости, направленные на сохранение рабочих мест, полагает экономист.

К сведению, число официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии коронавируса увеличилось с 727 тысяч до 3,6 млн, информировал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. При этом, по прогнозам опрошенных экономистов, цифра продолжит расти — до 8 млн человек.

По данным Росстата на конец августа, средняя величина прожиточного минимума трудоспособного населения по России составила 11 731 рубль. Самый высокий показатель — 23 278 рублей — зафиксирован в Ненецком автономном округе, самый низкий — 9 689 рублей — в Воронежской области. В Москве и Санкт-Петербурге он составляет 19 544 рубля и 12 690 рублей соответственно.