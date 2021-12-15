Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года

Совет Федерации одобрил закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года. Как подчёркивается в пояснительной записке, направление в 2024 году взносов в страховую пенсию не уменьшит объём прав граждан.

Согласно записке, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014–2023 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии, что значительно уменьшает объём трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого в Пенсионный фонд России. Эта же практика будет распространена и на 2024 год.

Ранее сообщалось, что реализация закона в случае его принятия позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 млрд рублей. Также сообщалось, что формировать пенсионные накопления в настоящее время могут граждане РФ, родившиеся в 1976 году и позже. При этом получить накопительную часть пенсии в полном объёме могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

Мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии был введён в 2014 году. Шесть процентов от заработка граждан в счёт накопительной части направляются в страховую часть.