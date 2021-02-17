Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру СМИ РФ в Сети

https://static.news.ru/photo/548142de-710f-11eb-ac5e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации принял закон, который предусматривает штрафы до 3 млн рублей за нарушение закона об устойчивом Интернете и нарушение прав граждан РФ в Сети, включая цензуру российских СМИ.

Игнорирование владельцами ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян повлечёт наложение административного штрафа. Для частных лиц он составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 600 тысяч до миллиона рублей.

Кроме того, если требования властей вновь будут нарушаться, то сумма штрафов возрастёт. Гражданам придётся в этом случае заплатить от 200 до 300 тысяч рублей, должностным лицам — от 500 до 700 тысяч рублей, юридическим лицам — от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Новый закон вводит наказание за ранее принятый закон, который наделил Роскомнадзор полномочиями «тормозить» трафик ресурсов, которые цензурируют некоторые сообщения российских СМИ. Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы — YouTube, Facebook и Twitter.

Помимо этого, закон также предусматривает штрафы для операторов мобильной связи, если те нарушили правила по установке, эксплуатации и модернизации оборудования, необходимого для безопасного соединения с Интернетом. Должностные лица заплатят за это нарушение от 15 до 30 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические лица — от 300 до 500 тысяч рублей. При повторных нарушениях в течение года штраф для должностных лиц увеличится до 50 тысяч рублей, для ИП — до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — до одного миллиона рублей, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что российские сенаторы во время заседания 10 февраля 2021 года одобрили закон о совершенствовании налогового контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми компаниями. Подобные соглашения по нынешним законам являются контролируемыми, так как с их помощью предприятия могут попытаться уменьшить налоговые отчисления.