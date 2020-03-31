Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому вводится налогообложение процентов по вкладам свыше 1 млн рублей.
Инициатива оформлена как поправка к законопроекту о возможности предоставления налогоплательщикам, торгующим в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, компенсационных налоговых мер при вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.
Согласно документу, «налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ». Налоговая база не будет учитывать доходы от вкладов, ставка по которым не превышает 1% годовых,
25 марта президент Владимир Путин сообщил о введении налога в размере 13% при получении гражданами процентного дохода со вкладов в размере более миллиона рублей, а также комиссии в 15% на дивиденды, которые россияне переводят на зарубежные счета.
Это нововведение, скорее всего, подтолкнёт часть вкладчиков к дроблению депозитов на суммы менее одного миллиона. При этом по отношению к крупным ВИП-клиентам банки смогут применить повышение ставки депозита, заявили NEWS.ru эксперты.
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