Совфед одобрил закон о контроле за контрактами взаимозависимых лиц

https://static.news.ru/photo/5c9d9c02-6b82-11eb-a1b6-96000091f725_660.jpg Фото: council.gov.ru

Российские сенаторы во время заседания 10 февраля 2021 года одобрили закон о совершенствовании налогового контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми компаниями. Подобные соглашения по нынешним законам являются контролируемыми, так как с их помощью предприятия могут попытаться уменьшить налоговые отчисления.

При этом фирмы имеют право заранее обговорить свои цены с налоговиками, подписав договор о ценообразовании, избегая в будущем претензий со стороны соответствующих ведомств.

Одобренный документ призван упростить проведение проверок контролируемых процедур, избавить налогоплательщиков от необходимости подавать вместе с заявлениями о заключении соглашения бумаги, уже имеющиеся в распоряжении налоговиков. Кроме того, порядок заключения договоров о ценообразовании с участием иностранных налоговых ведомств, например, максимальные сроки рассмотрения заявлений о заключении подобных соглашений, увеличат в три раза — с 9 до 27 месяцев, передаёт официальный сайт Совфеда.

Закон также уточняет требования для признания контролируемыми внешнеторговых сделок с товарами, составляющими основные статьи экспорта РФ. Сейчас к подобным договорам относят соглашения с товарами мировой биржевой торговли, с 1 января 2022 года список расширится. В него добавят сделки с нефтью и нефтепродуктами, чёрными металлами, цветными металлами, минудобрениями, драгметаллами и драгоценными камнями.

Накануне Минфин РФ предложил Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулить на два года таможенные пошлины на цветные драгоценные камни и мелкие бриллианты в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ведомстве отметили, что министерство на протяжении длительного времени работает над отменой ставок. По мнению экспертов, реализация идеи снизит издержки во время производства ювелирных изделий в странах ЕАЭС, увеличит объём продаж как на рынке в Евразии, так и на мировых площадках, а также может создать необходимые условия для повышения стоимостной конкурентоспособности отрасли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России рассматривает возможность запретить продавать российский металлолом за границу. Такая мера позволит бороться с ростом цен на строительную арматуру и трубы, которые делают из металлолома. Сейчас тонна этого сырья стоит $488, что является историческим максимумом, рост цен составил 71% в сравнении с прошлым годом. Всего в 2020 году было экспортировано 4 млн тонн, общий объём заготовки составил 26,4 млн.