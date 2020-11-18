Совфед одобрил повышение ставки НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей в год

https://static.news.ru/photo/17949dfa-2987-11eb-84bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с нынешних 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год.

Законопроект о повышении НДФЛ разработало правительство России по поручению президента Владимира Путина. Предполагается направить полученные средства на создание дополнительного источника финансирования для лечения тяжелобольных детей, в том числе страдающих редкими патологиями, сообщает ТАСС.

Как следует из финансово-экономического обоснования инициативы, увеличение ставки НДФЛ принесёт в бюджет 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд — в 2022-м и 68,5 млрд — в 2023-м. Эти доходы уже зарезервированы для реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения» при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Ранее правительство РФ приняло решение продлить действие отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса до конца 2020 года, передавал NEWS.ru.