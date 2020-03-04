https://static.news.ru/photo/f72031c0-5e97-11ea-a2a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введение единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию не приведёт к повышению расценок, заверили в комитете Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам.

В результате реформы тарифы не должны быть выше 3,4 рубля за 1 кВт/ч, а в тех регионах, где они на данный момент ниже, повышения стоимости не планируется, пишут «Известия».

Также предполагается снижения расценок для среднего и малого бизнеса, рассказал член комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

При этом, согласно подготовленными «Россетями» предварительными расчётами тарифных последствий от дифференциации тарифа ФСК, цена электроэнергии для подключенных к магистральным сетям потребителей в 2020 году может увеличиться на 44,5%, в 2021 году — на 26%, а в 2022 году еще на 25,9%. Таким образом, за три года тариф вырастет на 229%, до 414,6 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, а конечная цена электроэнергии для этих потребителей повысится на 26,6%, до 3,3 тыс. руб. за 1 МВт, сообщает «Коммерсант».

Как писал NEWS.ru ранее, в России необходимо ввести единую госполитику по формированию тарифов на электроэнергию. С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На встрече членов верхней палаты парламента с главой правительства Михаилом Мишустиным она обратила внимание на разницу стоимости услуги в регионах.