Совет ЕЭК одобрил предоставление Кубе статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/9fa7066c-1ab2-11eb-a538-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Bin/Global Look Press

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил проект решения о предоставлении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) Республике Куба.

Проект был одобрен 30 октября на заседании Совета. Окончательное решение о статусе Кубы в качестве наблюдателя будет принято главами государств, входящих в состав ЕАЭС, передаёт ТАСС.

Одобрен проект решения Высшего Евразийского экономического совета о предоставлении Республике Куба статуса государства - наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, — говорится в сообщении ЕЭК.

Ранее о желании Кубы стать государством-наблюдателем при ЕАЭС был проинформирован Высший Евразийский экономический совет. Лидеры стран-участниц поручили провести консультации с республикой, чтобы уточнить технические вопросы и перспективы сотрудничества.

В конце сентября NEWS.ru писал о том, что решение о предоставлении Кубе статуса наблюдателя при Евразийском экономическом совете (ЕАЭС) могут принять до конца 2020 года.