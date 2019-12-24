Совет директоров российской компании «Газпром» утвердил новую дивидендную политику. Планируется, что в течение трёх ближайших лет компания выйдет на выплату дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли за год.
В качестве дивидендной базы будет применяться скорректированная прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Ранее размер дивидендов определялся, исходя из чистой прибыли головной компании по российским стандартам бухгалтерского учёта, — цитируют «Известия» сообщение представителей компании.
Сообщается, что по итогам 2017-го и 2018 годов на дивиденды у компании ушло 26,6 и 27% прибыли, а их размер составлял 8,04 рубля и 16,6 рубля на бумагу.