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Транзит российской нефти через Белоруссию в Европу может упасть с 60 млн тонн до 20 млн тонн в год. Это может произойти, если будет масштабный перезапуск двух из трёх ниток магистрального нефтепровода (МН) «Дружба» в реверс. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Я могу через Польшу запустить альтернативный РФ импорт нефти, они предлагают это, реверс. Саудовскую или американскую нефть в Гданьск по морю и трубу завести реверсом из Польши в Белоруссию, —...