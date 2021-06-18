Сотрудники АвтоВАЗа получат деньги за вакцинацию

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АвтоВАЗ совместно с профсоюзной организацией решили выплатить сотрудникам денежную компенсацию в размере 1,5 тысячи рублей за вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет РБК.

Сотрудники АвтоВАЗа уже в ближайшее время могут получить деньги за пройденную вакцинацию от коронавируса. При этом на компенсацию могут рассчитывать и те, кто сделал прививку до этого решения.

Руководство АвтоВАЗа может выплатить материальную помощь работникам завода и дочерних обществ, которые пройдут вакцинацию против COVID-19 или получат первый компонент прививки до 16 июля 2021 года, — подтвердил информацию президент АвтоВАЗа Николя Мор.

Руководство предприятия сообщает о том, что среди 35 тысяч сотрудников привитых значительно больше 10%, хотя это далеко от необходимых 60% для создания коллективного иммунитета. При этом выплата в 1,5 тысячи рублей поможет усилить желание работников привиться без принуждения.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве запись на вакцинацию от коронавируса выросла в четыре раза.