Сотрите VIN со стекла: исследуем доступные способы защиты автомобиля

Для всех автолюбителей грядут нелёгкие времена: из-за политической ситуации и санкций со стороны Запада растут цены не только на новые и подержанные автомобили, но и на обслуживание. Поставщикам, по сути, пришлось выстраивать все логистические цепочки заново — и доставка импорта теперь станет ощутимо дороже. Как следствие, неизбежно вырастет количество угонов: машины будут красть не для продажи, а чтобы разобрать на запчасти. Но паниковать не стоит: есть немало доступных хитростей, как обезопасить свое пока еще движимое имущество.

Самый очевидный, но не всеми принимаемый постулат: сторонняя сигнализация, установленная в помощь фирменной, не помешает. Цены на подобные системы, которые, кстати, в большинстве своем производятся в России, начинаются примерно с 10 тысяч рублей. Вот что нужно знать перед выбором.

Не стоит ставить самые дешевые варианты без так называемого «динамического» кода. В базовых моделях информация, передаваемая от брелока блоку сигнализации никак не защищена и ее легко перехватить простейшим кодграббером, который, в свою очередь, может купить любой желающий на площадках объявлений за 15–25 тысяч рублей. В более продвинутых моделях во время любой операции брелок и блок в буквальном смысле общаются между собой — такие системы называют «диалоговыми». Система сначала требует подтверждения, что запрос информации поступил от авторизованного устройства, и только потом подтверждает операцию. И чем больше способов связи будет использовано в сигнализации — тем лучше. Модели хорошего уровня поддерживают диалоговый код с индивидуальными ключами шифрования, плюс дополнительно иммобилайзер с меткой по каналам Bluetooth, во многих версиях можно вместо метки использовать смартфон.

Еще один важнейший момент: установку любой сигнализации лучше поручить проверенным людям. Увы, авторизованные производителями сервисы и официальные дилеры чаще всего ставят сигнализации по годами отработанному алгоритму: блок за панель приборов, GPS-приемник — под обшивку центрального тоннеля. Варианты возможны, но их немного. Угонщики эти алгоритмы давно выучили. Поэтому лучше искать компании, осуществляющие так называемую авторскую установку: способы инсталляции подбираются под каждый конкретный автомобиль и пожелания владельца. Стоить будет дороже, но такая установка может запутать угонщиков и дать владельцу драгоценное время, чтобы среагировать на тревожные сообщения от автомобиля.

Две — лучше

Старый, но всегда актуальный принцип комбинирования. Если даже недорогую сигнализацию дополнить любым механическим блокиратором, шансы «отстоять» имущество вырастают кратно. Заблокировать можно капот, коробку передач, педали. Есть не самые популярные, но действенные способы блокираторов сидений: кресло водителя фиксируется в максимально пододвинутом к рулю положении, с наклоненной вперед спинкой — злоумышленник просто не сможет устроиться за рулем, а значит, и вести машину.

Другой вариант комбинации — бросить в салон «маячок», который будет реагировать на движение и посылать сообщение о движении по сотовой сети или в приложение на смартфоне. Подобные автономные GPS-маяки есть в портфолио как ведущих брендов автозащиты, так и у производителей электроники. Подойдет даже AirTag от всем известной американской компании из Купертино: благодаря компактности метки ее можно положить в любое место салона и мониторить расположение автомобиля на карте в смартфоне в режиме 24/7, причем не только на iOS, но и на Android. Последняя экосистема так же богата на подобные устройства, но они все работают менее стабильно.

apple.com

Нередко фактором, способным отпугнуть злоумышленников от машины, может стать видный сквозь лобовое стекло видеорегистратор. Поэтому эксперты советуют ставить именно те модели, которые хорошо видно снаружи. Рекомендации по функционалу просты: устройство должно поддерживать «парковочный режим», в котором запись начинается по срабатыванию датчика движения — например, при ударе другим автомобилем или же попытке взлома. «Продвинутые» модели регистраторов поддерживают передачу данных не только по Wi-Fi, но и по сотовым сетям — владелец может на телефоне в любой момент включить «прямой эфир» из машины.

Не угоном единым

К сожалению, незаконопослушные элементы населения часто не угоняют машины, а снимают с них определенные детали. Фары, задние фонари, датчики круиз-контроля, парктроники из бамперов, камеры, зеркала... В общем, всё, что не приклеено и не приварено. Способов «народной» защиты придумано немало, все зависит от конкретной модели. Так, крупные кроссоверы VW, Porsche, Audi часто остаются без фар. Land Rover нередко оказывается без задних фонарей. Зеркала чаще всего крадут с японских машин, электронные компоненты — с Mercedes, BMW и Volvo. Один из универсальных способов защиты — нанесение на все легкосъемные детали спецмаркировки, на которой будет выгравирован VIN автомобиля. Для всех элементов оптики, которые пользуются спросом у воришек, давно придуманы крепления, которые можно как заказать у профессиональных компаний, так и сделать самому.

Андрей Егоршев/NEWS.ru

Главное — индивидуальный подход

Какое защитное устройство ставить, решает клиент. Главное — не ошибиться с мастерской, которая будет ставить защиту, считает Алексей, владелец техцентра на юго-западе Москвы.

— Увы, в последние годы наблюдается тенденция, что дилеры и авторизованные установщики — все, кто это делает «на поток» — просто не выполняют свою работу на должном уровне. Такие машины приезжают к нам регулярно: дорогой британский внедорожник, у него установлена сигнализация за 100 тысяч, но подключена примитивно. Снимаешь обшивку под рулем — и вот оно, все хозяйство висит на проводах. Причем с человека взяли вполне неплохие деньги за такую установку, показали, что вот, мол, оно «пикает», открывает-закрывает, работает. А по факту работа сделана едва ли на 10%.

В установке сигнализации важно выбрать людей, которые берут деньги не за скорость, а за качество. Хорошая установка даже очень простой системы может занять неделю, две — все зависит от машины. Еще лучше консультироваться с установщиком еще до покупки сигнализации: одна и та же система может хорошо работать на одной машине и быть совершенно бесполезной на другой. И всегда важно быть уверенным, что установщик знает тонкости, присущие конкретной модели. Мало кто знает, например, что по VIN, написанному на лобовом стекле корейских моделей, можно пойти и купить дубликат ключа. Не совсем официально, но случаи есть. Поэтому всем владельцам Hyundai и Kia мы советуем VIN закрыть.

Более того, как ни странно, отечественные Lada Granta и Vesta лучше подходят для установки сигнализаций, чем те же Rio и Solaris: в последних можно снять блок управления мотором и быстро поставить другой, «подставной», и он заработает. Какой бы хитрый иммобилайзер не стоял. Поэтому на таких «корейцах» важно защитить сам блок от кражи — для этого есть стальные боксы-сейфы.

Минимальный порог входа в качественную установку сигнализации — около 15 тысяч, и недорогие системы тоже могут обеспечить достойную защиту, если их правильно установить. Но придется найти специалиста, который будет досконально знать все нюансы машины. И главное — помнить: хорошая защита не делается за несколько часов.