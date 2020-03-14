Услуги сотовой связи в России могут вырасти в цене на 20%. На такой шаг сотовые операторы намерены пойти, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Свои затраты на реализацию поручения президента РФ Владимира Путина операторы связи оценили в $150 млрд ежегодно,
Участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT подготовили проект предложений. Им предусмотрено введение налоговых льгот или вычетов либо запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом для компенсации затрат.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в целом по стране 74% опрошенных одобряют инициативу по предоставлению бесплатного доступа к интернет-сервисам и считают её полезной, только 3% россиян высказались отрицательно. Еще 23% респондентов относятся к ней нейтрально. Отмечается, что больше всего инициативу одобряют люди старшего возраста — от 55 лет.
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