https://static.news.ru/photo/2e8d6786-6735-11ea-8d9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Услуги сотовой связи в России могут вырасти в цене на 20%. На такой шаг сотовые операторы намерены пойти, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.

Свои затраты на реализацию поручения президента РФ Владимира Путина операторы связи оценили в $150 млрд ежегодно, сообщает газета «Коммерсант».

Участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT подготовили проект предложений. Им предусмотрено введение налоговых льгот или вычетов либо запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом для компенсации затрат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в целом по стране 74% опрошенных одобряют инициативу по предоставлению бесплатного доступа к интернет-сервисам и считают её полезной, только 3% россиян высказались отрицательно. Еще 23% респондентов относятся к ней нейтрально. Отмечается, что больше всего инициативу одобряют люди старшего возраста — от 55 лет.