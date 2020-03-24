Сотовые операторы готовы не ограничивать доступ абонентов к мобильному Интернету и звонкам при нулевом балансе, если ситуация с коронавирусом в России серьёзно ухудшится.
Тем россиянам, которые не смогут оплатить услуги в случае введения карантина, предоставят отсрочку. Об этом
Издание отмечает, что власти даже обсуждали с операторами вариант предоставления безлимитного Интернета для всех абонентов, которые окажутся в зоне карантина. Вопрос отложен, поскольку пока речь о введении в России режима чрезвычайной ситуации не идёт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минкомсвязи проанализировать динамику тарифов мобильных операторов на услуги, которые связаны с удалённой работой граждан из-за распространения коронавируса.
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