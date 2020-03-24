https://static.news.ru/photo/8f1e130e-6e4a-11ea-88d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотовые операторы готовы не ограничивать доступ абонентов к мобильному Интернету и звонкам при нулевом балансе, если ситуация с коронавирусом в России серьёзно ухудшится.

Тем россиянам, которые не смогут оплатить услуги в случае введения карантина, предоставят отсрочку. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что власти даже обсуждали с операторами вариант предоставления безлимитного Интернета для всех абонентов, которые окажутся в зоне карантина. Вопрос отложен, поскольку пока речь о введении в России режима чрезвычайной ситуации не идёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минкомсвязи проанализировать динамику тарифов мобильных операторов на услуги, которые связаны с удалённой работой граждан из-за распространения коронавируса.