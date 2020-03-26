https://static.news.ru/photo/0161bc90-6ebe-11ea-a32e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Федеральная антимонопольная служба за неделю приняла более 600 обращений россиян, которые жаловались на повышение цен на продукты питания, средства защиты от вирусов, а также на отсутствие некоторых социально значимых товаров.
Всего с 17 по 24 марта только в центральный аппарат ФАС России поступило свыше 600 обращений граждан, — сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.
Большинство жалоб касались изменения цен на продукты питания — крупы, сахар, мясо, хлеб, подсолнечное масло, а также на туалетную бумагу.
Ранее NEWS.ru писал, что цены на некоторые продукты питания поднялись в России с 17 по 23 марта. По данным Росстата, стоимость сахара выросла на 7%, гречки — на 2,8%, яиц — на 1,4%. На 1,2% подорожали рис, макаронные изделия, пшеничная мука, на 0,8% — соль, на 0,7% — курятина, свинина, консервы, пшено, на 0,4% — говядина, подсолнечное масло, стерилизованное молоко. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%. Цена лука репчатого поднялась на 3,5%, картофеля — на 2,6%, моркови — на 2,5%, яблок — на 1,4%, капусты белокочанной — на 1,3%. В то же время стоимость огурцов снизилась на 6,1%.