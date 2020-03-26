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Представитель США на торговых переговорах с Китаем Роберт Лайтхайзер объявил о продлении на год срока действия исключений из введённых ранее таможенных пошлин для более чем 170 товаров из КНР.

Об этом сообщает ТАСС. Среди прочих категорий исключения продлеваются для крабового мяса, устричных раковин, футляров для хранения оружия, зарядных устройств для смартфонов, одежды, блокнотов и велосипедов. Пошлины на экспортируемые из...