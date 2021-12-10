Состоятельные россияне начали скупать отели за границей

Россияне начали скупать за границей отели. По сравнению с предыдущим годом в 2021-м спрос на подобные объекты возрос почти на 30%. Больше всего состоятельных покупателей интересуют гостиницы в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), на Кипре и в Испании, сообщает Lenta.ru со ссылкой на материалы агентства Skolkovo Realty.

По данным риелторов, с января по октябрь 2021 года россияне увеличили спрос на зарубежные отели на 29,5%. При этом покупка гостиничных объектов в ОАЭ, Испании и на Кипре увеличилась в полтора раза.

Также отмечается рост спроса на российские отели, в частности на объекты в Красной Поляне, в Сириусе.

Во многом это связано с тем, что город-курорт Сочи активно развивается за счёт усилий властей. Кроме того, в условиях ограничений на передвижения у региона появляется преимущество, — пояснили специалисты.

Ранее сообщалось, что в России в 2021 году резко выросли продажи дорогих товаров. Россияне активно приобретают автомобили, смартфоны и ювелирные изделия, а интерес к товарам повседневного потребления падает.

Так, за январь — сентябрь было продано на 37,5% больше дорогих наручных часов, чем за аналогичный период прошлого года, а мобильных телефонов — на 27,9%, ювелирных изделий — на 26,6%, автомобилей — на 24,8%. Продажи сравнивались в сопоставимых ценах, то есть в реальном выражении. В целом на мобильные телефоны, компьютеры, стиральные машины, автомобили, ювелирные изделия приходится более 11% всех розничных продаж.