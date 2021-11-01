Состояние богатейших россиян выросло на $65,6 млрд с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с начала года на $65,63 млрд. Самый значительный рост богатства зафиксирован у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, пишет РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Михельсон вышел на первую строчку рейтинга среди российских миллиардеров. Его состояние выросло на $8,58 млрд, до $33,3 млрд. Второе место в рейтинге занимает один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, ставший богаче на $1,76 млрд долларов, его состояние составило $31,8 млрд.

Третье место занимает владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние увеличилось на $5,76 млрд, до $28,8 млрд. Четвёртую строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чьё состояние выросло на $4,7 млрд, до $28,6 млрд. Cостояние занявшего пятую строчку совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова увеличилось на $7,25 млрд, до $24,5 млрд.

При этом единственной участницей списка, чьё состояние снизилось, оказалась основатель и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. С начала года она потеряла $1,13 млрд, а её состояние оценивается в $7,96 млрд.

Ранее Forbes составил рейтинг богатейших женщин России, где первую строчку занимает основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. За год состояние Бакальчук выросло на 1200% и составило $13 млрд. На втором месте — вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина ($1,3 млрд), на третьем — совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова с семьёй ($1,3 млрд).