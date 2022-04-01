Российские предприниматели обеднели на 50 млрд долларов с начала года

Богатейшие российские предприниматели в совокупности потеряли 50 миллиардов долларов с начала 2022 года. Наибольшие потери понёс совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, ставший всего за три месяца вчетверо беднее. А богатейшим россиянином стал совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Несмотря на потери, самым богатым бизнесменом России оказался один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого насчитывает 29,4 миллиарда долларов, с начала 2022 года он потерял 1,47 миллиарда долларов. Заметнее обеднел совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон — его состояние уменьшилось на 4,9 миллиарда — до 27,5 миллиарда долларов, однако это не помешало ему занять второе место в рейтинге богатейших предпринимателей страны.

На третьем месте, в свою очередь, расположился основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, он потерял 5,7 миллиарда и остался с 23,1 миллиарда долларов. Четвёртое место занимает бенефициар НЛМК Владимир Лисин, его состояние «похудело» на 4,97 миллиарда, до 23 миллиардов долларов. А на пятой строчке расположился владелец «МегаФона» и «Металлоинвеста» Алишер Усманов, потерявший с января 2022 года 1,5 миллиарда, сейчас его счета уменьшились до 19,8 миллиарда.

Ранее Сбербанк и ВТБ заявили о многомиллиардных убытках из-за участия в программах господдержки экономики, принятых в ответ на санкции. По данным банков, в совокупности они могли потерять около 600 миллиардов рублей.