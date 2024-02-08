Составлен список причин, почему санкции Запада не сработали против России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Центр финансовой аналитики Сбербанка пришел к выводу, что масштабные западные санкции не сработали против России. В чем секрет устойчивости экономики, какие особенности выяснили в «Сбере», какие выделили факторы устойчивости и какими будут новые санкции?

Какой обратный эффект вызвали антироссийские санкции

РБК получил доступ к внутреннему исследованию, проведенному в «Сбере».

Исследователи Сбербанка приводят примеры обратного эффекта, вызванного санкциями:

уход западных компаний из России дал стимул для роста внутреннего производства;

ограничения на вывод капитала позволили укрепить курс рубля;

преследование российского бизнеса на Западе ведет к тому, что «западные страны больше не ассоциируются у богатых россиян (и граждан других дружественных стран) с „тихой гаванью для хранения сбережений“».

Какие факторы устойчивости нашли у России

Центр финансовой аналитики выделяет следующие особенности российской экономики:

высокий профицит внешней торговли и относительно низкий уровень внешнего долга к началу 2022 года;

привлекательность рубля на внешнем рынке — в 2024 году многие необходимые за рубежом ресурсы и продукты можно купить за рубли;

импортозамещение и переключение импорта на дружественные страны;

российские компании смогли получить выгоду, когда рынок освободился от гигантов с Запада.

«В глобальном контексте вообще не находится подтверждения гипотезы, что экономические санкции могут хорошо работать. Ощутимый ущерб от санкций может выражаться во временном финансовом и экономическом хаосе, но в России этого точно не было», — приводит РБК мнение главного экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец.

Какими будут новые санкции против России

По данным Bloomberg, в Евросоюзе предложили новый пакет антироссийских санкций. Он коснется 55 компаний и 60 физических лиц. Целью санкций станут компании, которые поставляют вооружение и технологии для Вооруженных сил России. Это будет уже 13-й по счету санкционный пакет ЕС за минувшие два года, его обсуждение идет с 3 февраля.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил обратный эффект от санкций.

«Принято 12 пакетов санкций Евросоюза и большой объем санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Более 100 санкций в общей сложности. И что? Какие результаты? Результат один — это психологический шок, который испытал Запад, когда увидел, что эти санкции имели очень ограниченный эффект. <...> То есть можно говорить об обвале краткосрочного эффекта политики. Да, он есть, но совершенно не тот, на который рассчитывали», — заявил Пушков в разговоре с NEWS.ru.

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