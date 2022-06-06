Состав российского мороженого изменится на фоне санкций

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Российские производители мороженого вынуждены менять состав продукции из-за дефицита импортного сырья, рассказала изданию «Коммерсант» руководитель отдела маркетинга компании Icecro Ксения Вышмакова. По ее словам, все, что оставалось в запасах, закончилось.

Все, что было у нас в запасах, постепенно закончилось, пришлось заменять какие-то продукты, некоторые позиции из ассортимента мы вывели, потому что негде было достать ингредиенты. Целую линейку безлактозной продукции, которая идет на кокосовом молоке, раньше мы заказывали из Таиланда. Все это застопорилось в порту, — сообщила специалист.

По словам Вышмаковой, все основные ингредиенты для лакомства подорожали на 30-40%. Кроме этого, увеличилась цена на картонную упаковку.

Заместитель гендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина отметила, что проблемой в перспективе станет и нехватка запчастей для оборудования.

Это и компрессорные установки, и оборудование для производства непосредственно мороженого, и запчасти для линий, на которых мороженое упаковывается, и огромные холодильные установки, нужны насосы, теплообменное оборудование — у нас все импортное, к сожалению, — отметила технолог.

Несмотря на это, молочное сырье, входящее в состав классического мороженого, дешевеет, и Россия не испытывает трудностей с его приобретением. По мнению специалистов, в нынешнем сезоне россияне не почувствуют заметных изменений в стоимости продукта.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев опроверг миф, согласно которому мороженое помогает избавиться от боли в горле. По его словам, сладость действительно способна снять отек, но вреда от нее будет значительно больше.