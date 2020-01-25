Джордж Сорос Джордж Сорос Фото: Официальный сайт Джорджа Сороса

Миллиардер Джордж Сорос потратит на борьбу с авторитарным правительством и климатическими изменениями $1 млрд. Для этих целей он создаст университет на базе двух американских вузов. Один из этих вузов спонсируется миллиардером. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Bloomberg.

Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и нестабильность в мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и следующие за ним несколько лет будут определять не только судьбу Си [Цзиньпина, председателя КНР] и [президента США Дональда] Трампа, но и участь всего остального мира, — привели слова Джорджа Сороса в РБК.

Миллиардер обозначил, что эти проблемы — «близнецы» и они равнозначно представляют опасность для человечества.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил о внешнем влиянии Вашингтона, фонда Сороса и МВФ на Украину. Он добавил, что зависимость от этих финансовых институтов — самое страшное для страны.

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