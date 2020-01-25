Миллиардер Джордж Сорос потратит на борьбу с авторитарным правительством и климатическими изменениями $1 млрд. Для этих целей он создаст университет на базе двух американских вузов. Один из этих вузов спонсируется миллиардером. Об этом
Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и нестабильность в мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и следующие за ним несколько лет будут определять не только судьбу Си [Цзиньпина, председателя КНР] и [президента США Дональда] Трампа, но и участь всего остального мира, — привели слова Джорджа Сороса в РБК.
Миллиардер обозначил, что эти проблемы — «близнецы» и они равнозначно представляют опасность для человечества.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил о внешнем влиянии Вашингтона, фонда Сороса и МВФ на Украину. Он добавил, что зависимость от этих финансовых институтов — самое страшное для страны.
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