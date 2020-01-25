Фото: Официальный сайт Джорджа Сороса

«Русский дом» в Давосе посетили более 2000 участников из 85 стран мира. Это в два раза больше, чем в 2018 году.

В списке гостей площадки были ведущие бизнесмены и мировые лидеры. Так, «Русский дом» посетили: финансист Рей Далио, шейх Али Аль-Валид Аль Тани, председатель наблюдательного совета Carlsberg Breweries A/S Флемминг Бесенбахер,...