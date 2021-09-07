Сорос счёл инвестиции в Китай «трагической ошибкой»

Американский предприниматель Джордж Сорос назвал действия международной компании BlackRock Inc. трагической ошибкой из-за инвестирования организацией миллиардов долларов в китайскую экономику. Об этом миллиардер написал в статье для издания The Wall Street Journal.

Отмечается, что в дальнейшем руководство компании рискует потерять большую часть вложенных средств. Помимо этого, действия BlackRock Inc. могут также привести и к другим негативным последствиям, включая возможный ущерб интересам национальной безопасности США и иных демократических стран, подчеркнул бизнесмен.

В то же время американское издание Bloomberg объяснило решение BlackRock Inc. инвестировать в китайскую экономику соображениями доходности. Денежные средства в предприятия Пекина вложило и большинство крупных финансовых организаций США, включая Goldman Sachs Group Inc.

В прошлом месяце международная инвестиционная компания BlackRock начала предлагать свои продукты частным лицам из Китая. В начале лета организация получила разрешение от Пекина на то, чтобы стать первым в КНР инвестиционным фондом, полностью принадлежащим иностранным инвесторам.

Ранее Джордж Сорос уже писал статью для международной деловой газеты Financial Times, в которой высказал ряд опасений в связи с ужесточением контроля председателя Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина над крупнейшими компаниями страны и возможным переформатированием частного сектора. В частности, Сорос указал на признаки перехода властей Пекина к государственного социализму, что в дальнейшем принесёт большие убытки иностранным инвесторам.