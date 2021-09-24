Сопредседатель АдГ Крупалла назвал безумием отказ от «Северного потока — 2»

«Альтернатива для Германии» (АдГ) и после выборов продолжит поддержку проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил сопредседатель партии Тино Хрупалла, отметивший в беседе с РИА Новости, что похоронить проект было бы безумием.

АдГ поддерживает «Северный поток — 2», этот проект достроен до конца, он очень важен для энергобезопасности Германии, это возможность получать более дешёвую энергию. И поэтому мы всячески отвергаем критику этого проекта. Этот «мирный проект», как я называю его, должен быть запущен, — подчеркнул Хрупалла.

Он также выразил надежду, что после утверждения нового правительства страны решение по газопроводу не поменяется. В партии готовы оказывать давление на власти, вне зависимости от того, кто станет канцлером.

На сегодняшний день мы пока не знаем, кто займёт этот пост. Но это было бы безумием — похоронить проект. Он уже построен, сейчас ведутся переговоры по контрактам, и поэтому мы всячески поддерживаем его, он важен, и мы будем эту идею продвигать в новое правительство в бундестаге, — отметил сопредседатель АдГ.

Ранее стало известно, что посол РФ в Берлине Сергей Нечаев ждёт от нового правительства Германии развития отношений с Москвой. При этом он ожидает, что на эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» не повлияет политическая конъюнктура. Нечаев добавил, что в условиях отказа Германии от атомной энергетики и угледобычи газ должен стать для неё «переходным сырьём».