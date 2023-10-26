Сомелье рассказал, что придет на замену дешевым европейским винам Сомелье Соловьев: в России есть неплохие аналоги европейских вин

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В России есть неплохие аналоги зарубежных вин, рассказал в беседе с ЕАН сомелье Семен Соловьев. Он пояснил, что повышение ввозных пошлин до 20% приведет к исчезновению из российских магазинов недорогого вина из Италии, Испании, Франции и ряда других стран. Теперь их может заменить отечественная продукция, а также из Нового Света и Африки.

Сетям нужны вина по 500–600 рублей на полке — только к этому готов потребитель. Более дорогие вина просто не будут покупать. <...> В итоге ходовыми сейчас станут страны, не обложенные повышенным налогом: Аргентина, Чили, ЮАР, Уругвай, — отметил эксперт.

Тем, кто привык к какому-то определенному вину, а теперь не может его себе позволить, специалист посоветовал найти этот же сортовой образец из другой страны. В частности, по словам Соловьева, в России сегодня растет качество вин и увеличивается число брендов. Хорошее отечественное вино, по мнению сомелье, должно стоить от 800 рублей и дороже, а качественные российские напитки — от 1500 рублей.

Но этот путь — к качественному рынку — очень долгий. Не нужно стараться сделать похожее вино, нужно пытаться сделать свой продукт. Для этого необходимо экспериментировать годами, — подчеркнул специалист.

Ранее калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» получил лицензию правительства Мексики на производство текилы в России. Речь идет о продукции со 100-процентным содержанием агавы, раньше такую лицензию имели лишь нескольких мексиканских штатов.