https://static.news.ru/photo/e32e42e0-dde8-11e9-9bc9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьев Фото: АГН «Москва»

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о том, что военный бюджет является обременительным для России. Журналист предположил, что именно ВПК может являться локомотивом экономического развития.

По словам Соловьёва, именно в «оборонке» можно создать дополнительные рабочие места согласно задаче, поставленной президентом России Владимиром Путиным.

Телеведущий отметил, что Счётная плата видит эффективность государственных затрат. В связи с этим он попросил у ведомства дать советы и рекомендации в этом вопросе, передаёт « Царьград ».

Ранее News.ru писал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал надуманными заявления Кудрина о раздутом российском оборонном бюджете. Шойгу посоветовал экономистам работать над ростом доходов вместо того, чтобы бояться больших расходов.