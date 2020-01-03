https://static.news.ru/photo/ef7571c6-0a53-11ea-ae0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон подтвердил уменьшение объёма газа, поступающего из России. По его словам, сейчас они составляют 35-45 млн кубометров в сутки.

При этом компания получает оплату от российской стороны в полном объёме из расчёта 178 млн кубометров в сутки, сообщил Макогон на своей странице в Facebook.

Деньги уже на счетах Оператора ГТС Украины, так как услуги оказываются по принципу предоплаты, — говорится в его сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объём транзита российского газа через Украину резко сократился в первые дни 2020 года. В сравнении со средними показателями декабря 2019 года он упал в 5,3 раза. Так, в декабре в среднем прокачивался 261 млн кубометров, а 1 января показатель составил лишь 49,3 млн кубометров.