Сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ может достигнуть 20 б/с

Глобальное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ с мая может достигнуть 20 б/с. Эта цифра будет отражена в окончательном коммюнике, которое сейчас находится на согласовании.
Документ может быть опубликован в понедельник, 13 апреля.
Общая калькуляция с мая точно превысит 15 млн баррелей в сутки и будет в районе 20 млн баррелей в сутки, —
приводитслова источника ТАСС по итогам онлайн-конференции министров ОПЕК+.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Государственной Думы Владимир Гутенев прокомментировал сделку ОПЕК+ о снижении добычи нефти. Он положительно оценил инициативу.
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