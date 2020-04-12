Сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ может достигнуть 20 б/с

https://static.news.ru/photo/f4768326-7d04-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глобальное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ с мая может достигнуть 20 б/с. Эта цифра будет отражена в окончательном коммюнике, которое сейчас находится на согласовании.

Документ может быть опубликован в понедельник, 13 апреля.

Общая калькуляция с мая точно превысит 15 млн баррелей в сутки и будет в районе 20 млн баррелей в сутки, — приводит слова источника ТАСС по итогам онлайн-конференции министров ОПЕК+.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Государственной Думы Владимир Гутенев прокомментировал сделку ОПЕК+ о снижении добычи нефти. Он положительно оценил инициативу.