Фото: tk2/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ассоциации туроператоров России (АТОР) зафиксировала снижение спроса на туры среди россиян по всем направлениям, включая путешествия внутри страны. Это связано с эпидемией зародившегося в Китае коронавируса.

Общий объём бронирований на всех направлениях в совокупности, включая российские массовые в организованном сегменте — Крым, Краснодарский край, — упал точно на 20–25%. Не могу говорить, сколько компаний закроется, но...