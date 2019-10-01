https://static.news.ru/photo/ef6d1eb6-e3f9-11e9-86d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В ближайшие три года на увольнение федеральных госслужащих планируют потратить 4,8 млрд рублей. Как сообщили в Минфине, средства пойдут на выплаты увольняемым сотрудникам.

Исходя из того, что средняя зарплата чиновника составляет 127 тыс. рублей, а при сокращении выплачивается компенсация в размере трёх окладов, можно ожидать, что будут уволены примерно 13 тыс. человек. По мнению экспертов, в первую очередь увольнения коснутся работающих пенсионеров и молодёжи. При этом оптимизация госаппарата позволит ежегодно экономить до 100 млрд рублей, пишет газета « Известия ».

Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко рассказала о старте в 2020 году реализации реформы в сфере госуправления, которая приведёт к масштабному сокращению госслужащих и повышению зарплат оставшимся.