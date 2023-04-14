Soha: Россия нашла неожиданное решение по доставке нефти Soha: Россия начала доставлять нефть в Иран по железной дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ответ на экономические санкции, под которые попала энергетическая отрасль России, страна нашла неожиданное решение по дешевой и удобной доставке нефтепродуктов в Иран. Вьетнамские эксперты рассказали, что сырая нефть перевозится по железной дороге вместо используемых до этого морских путей, обходя введенные Западом ограничения, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на статью в Soha.

РФ неожиданно нашла уникальный способ доставки сырой нефти, стоимость которого во много раз ниже, чем доставка по морю, — пишет издание.

По словам экспертов, российское топливо поставляется в Иран через Казахстан и Туркменистан. Часть нефтепродуктов иранские компании используют самостоятельно, а другую на грузовиках перенаправляют в соседние страны, например, в Ирак. Эксперты отмечают, что в Иране есть свои нефтеперерабатывающие заводы, но страна нуждается в российском топливе, так как в последние годы потребление значительно превысило объемы производства.

Россия, Казахстан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман 2 апреля одновременно заявили, что сокращают добычу нефти. С мая и до конца 2023 года все вместе они будут ежесуточно качать на 1,7 млн с лишним баррелей меньше, чем планировали.