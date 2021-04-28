Соглашений о стабилизации цен на куриное мясо и яйца в РФ не планируется

https://static.news.ru/photo/11b29a7a-a855-11eb-bf21-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не планируется заключение соглашений о стабилизации цен на куриное мясо и яйца. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Его слова приводит РИА Новости.

Евтухов отметил , что ситуация по ценам на птицу в стране уже стабилизировалась, а определённый рост цен на яйца связан с закупками перед предстоящей Пасхой. Кроме того, по словам замминистра, на этом рынке нет глобальных компаний-монополистов и в скором времени следует ожидать улучшения ситуации.

У самой крупной яичной фабрики не более 3% рынка. Конкуренция здесь большая. Поэтому уверен, что в ближайшее время и на яйца цены начнут снижаться, — сказал Виктор Евтухов.

Также замглавы Минпромторга сообщил, что в отношении других товаров достигнуты договорённости с производителями и продавцами о том, что цены не будут расти скачкообразно.

Есть ещё ряд продуктов питания, за которыми мы совместно с ФАС наблюдаем. Могу точно сказать, дефицита социально значимых продовольственных товаров в регионах России не зафиксировано. Это свежие данные, — сказал Евтухов.

В декабре 2020 года правительством РФ был объявлен комплекс мер, связанных с ростом цен на продукты питания. В числе прочего были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло от отечественных производителей. Срок действия соглашений изначально истекал 1 апреля 2021 года, однако затем их решили продлить: до 1 июня для сахара и до 1 октября 2021 года для масла.