https://static.news.ru/photo/26a06608-dfbe-11e9-9fbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Расходы на обеспечение деятельности президента РФ Владимира Путина составят в 2020–2022 годах 42,7 млрд рублей. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на трёхлетку.

В 2020 году на обеспечение работы лидера планируется направить 13 млрд 851 млн рублей, в 2021-м — 14 млрд 191 млн рублей, в 2022-м — 14 млрд 625 млн рублей. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных актов .

Как писал News.ru, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил выработать предложения о повышении эффективности бюджетного финансирования регионов страны. Он подчеркнул, что «беда Минфина» заключается в том, что нормативные акты не принимаются вовремя.