Социолог оценила вероятность снижения цен на жильё в 2022 году

Снижение цен на жильё в 2022 году маловероятно, потому что спрос на рынке вторичного жилья превышает предложение, рассказала доцент кафедры менеджмента и предпринимательского права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, кандидат социологических наук Ирина Долгова EADaily. А постепенное сокращение спроса может быть вызвано тем, что не растут реальные располагаемые доходы населения, считает она.

Вряд ли можно ожидать резкого снижения спроса на вторичное жильё, поскольку приобретение жилья закрывает базовую потребность. Скорее всего, увидим перераспределение спроса на более доступные сегменты, например, на старое жильё советского периода или на недвижимость от дольщиков, которые зачастую предлагаются со значительным дисконтом. Также можно ожидать локального снижения цен, они сначала упадут, а затем отыграют назад больше, чем снизились, — предположила Долгова.

Она добавила, что рост цен на недвижимость был вызван предложением правительства внедрить ипотеку с господдержкой на жильё в новостройках под 6,5% годовых. Стоимость выросла из-за спроса, жильё строили медленнее необходимого из-за локдауна, нехватки рабочих и подорожания стройматериалов.

Ранее эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» предупредили, что дальнейшее обострение конфликта между Западом и Россией может привести к схлопыванию пузыря, который надулся на московском рынке недвижимости за последние два года. Специалисты считают, что в случае введения новых антироссийских санкций ЦБ будет вынужден для защиты рубля резко поднять ключевую ставку. В таком случае минимальные рыночные ставки по кредитам на жильё вырастут до 13-14% годовых.