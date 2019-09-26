Реестр объектов малого и среднего бизнеса (МСБ), работающих как социальные предприниматели, создадут к 20 декабря 2020 года, рассказал депутат Госдумы Зариф Байгускаров на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.
По его словам, база данных позволит сделать прозрачной систему учёта господдержки, оказанной таким субъектам бизнеса, передаёт корреспондент News.ru.
Ранее News.ru сообщал, что самозанятые россияне получили привилегии МСБ. Соответствующий документ одобрен Минэкономразвития. По словам замглавы ведомства Вадима Живулина, изменения внесут в 209-й федеральной закон «О развитии малого и среднего бизнеса».