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Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила о нарушениях при закупке по возведению зданий для МГТУ имени Баумана.

По данным ведомства, заказчик внёс в закупочную документацию и проект госконтракта противоречивую информацию о размере обеспечения исполнения госконтракта. Так, согласно закупочной документации, размер обеспечения составлял свыше 1 млрд рублей, а...