SOCAR выходит из капитала «СОКАР Энергоресурс»

https://static.news.ru/photo/409d5142-a37b-11eb-bd0a-96000091f725_660.jpg Фото: SOCARofficial/facebook.com

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заявила о выходе из капитала совместного со Сбербанком предприятия «СОКАР Энергоресурс». Компания также прекращает участие в проекте по управлению Антипинским НПЗ и месторождениями дочерней компании завода ООО «НКНП».

Как уточняется, сделка по реализации имущества АО «Антипинский НПЗ» в рамках процедуры банкротства не удовлетворяет дальнейшей стратегии компании.

В 2019 году SOCAR стала миноритарным участником ООО «СОКАР Энергоресурс». «СОКАР Энергоресурс» объединила активы Антипинского НПЗ и трёх месторождений в Оренбургской области, запасы нефти которых составили 45 млн тонн.

Антипинский НПЗ имеет мощность переработки 7,5 млн т в год и производит дизельное топливо, вакуумный газойль, нафту, бензин (А80 и А92), кокс, техническую серу, технологический мазут и сжиженный газ.

В конце 2019 года арбитражный суд Тюменской области признал Антипинский НПЗ банкротом и ввёл на заводе конкурсное производство. Намеченные на 16 апреля торги по продаже имущества АО приостановлены до рассмотрения арбитражным судом жалобы Промсвязьбанка.